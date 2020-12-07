شكرا لقرائتكم خبر عن «الحقيل» يوجه «المهندسين» بإعداد اختبارات مهنية للأجانب والان نبدء بالتفاصيل

وجه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل الهيئة السعودية للمهندسين بعقد اختبارات مهنية للعاملين الأجانب، وذلك بعدما تم إسناد مهمة إعداد وتطوير الاختبارات المهنية للعاملين في المهن الهندسية إلى الهيئة، نظراً لاختصاصها في توفير وتطبيق أفضل الممارسات المهنية من قبل المهندسين بما يحقق حماية المجتمع وتقييم المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية.

يأتي ذلك في إطار إثبات الكفاءات الهندسية من خلال هذه الاختبارات المهنية المختلفة لرفع جودة وكفاءة مشاركة القوى العاملة بالقطاعات الهندسية.

وتنطلق تلك الخطوة من رؤية وزارة الشؤون البلدية والقروية للتميز في تقديم الخدمات البلدية وتحقيق الاستدامة الحضرية في جميع مناطق المملكة من أجل الارتقاء بجودة الحياة والازدهار في مدن المملكة لتستجيب لتطلعات واحتياجات الأجيال الحالية والقادمة وتحقق سعادة الساكن.

وتعمل الوزارة بشكل دؤوب لتحقيق تطلعاتها وأهدافها من التحسين المستمر للمرافق العامة والبُنى التحتية ذات الجودة العالية ورفع كفاءة تنفيذ وتشغيل المشاريع والبرامج، بما يصب في دعم تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتؤمن الوزارة بأن الكادر البشري هو العامل الأهم لدفع عجلة التنمية وأحد عناصر الإنتاجية، مشددة على أن وجود رأس مال بشري قوي قادر على إيجاد القيمة من خلال القدرات والمهارات المكتسبة يعدُّ عاملاً مهماً للوصول إلى الأهداف المرجوة.

وتسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية أيضا إلى رفع جودة الكفاءات العاملة بها وتحسين مخرجات ومشاركة هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني من خلال إثبات الكفاءات الهندسية والفنية داخل سوق العمل وإمكانية تنمية قدراتها التنافسية وتوظيفها بالشكل الأمثل والاستفادة من خبراتها بالمستويات المطلوبة.