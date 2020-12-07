عصير القصب أفضل مشروب في الفصول الأربعة

2020-12-07

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

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اعتبرت استشارية التغذية الدكتورة فائزة البيشي، أن عصير القصب هو أفضل عصير يمكن تناوله في الفصول الأربعة، إذ يسهم في ترطيب الجسم بجانب جعل الفرد في حالة حيوية ونشاط.

فوائد طبية للقصب

وقالت في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“، إن هناك فوائد طبية لعصير القصب منها أنه يعتبر مصدرًا غنيًا بفيتامين C والمغنيسيوم، يعتبر علاجًا فعالًا لالتهابات المسالك البولية، فهو مدر طبيعي للبول.

كما يعتبر عصير القصب فعالًا في تقوية المناعة، كما تشمل الفوائد الرئيسية لعصير قصب السكر في خفض ضغط الدم، وتقوية العظام، الحدّ من الكولسترول، تهدئة التوتر والقلق، زيادة مستويات الطاقة، دعم صحة الكلى، حماية البشرة، وتحسين عملية الهضم وإدارة مرض السكري.

عصير القصب يقلل مخاطر الأمراض

وبينت أن عصير القصب لا يعتبر سكر خالص بل يحتوي على 70-75% من المياه، 13-15% من السكر على هيئة سكروز، 10-15% من الألياف، حيث يحتوي أيضًا على كمية وفيرة من مضادات الأكسدة، التي تقلل مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب وغيرها من الأمراض المزمنة عن طريق الوقاية من التلف التأكسدي للحمض النووي، بجانب الفيتامينات والمعادن.

عدم إضافة السكر

وأكدت أن مرضى السكري بإمكانهم شرب عصير قصب السكر بكمية معتدلة جدًا مع التأكيد على عدم إضافة السكر، كما يمكن إضافة الليمون مع قصب السكر وهو ما يعطي المذاق الرائع الذي يجمع بين الحلو والحامض.

