هؤلاء ينصحون بعدم الإكثار من المكسرات

2020-12-07

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

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نصحت استشارية التغذية الدكتورة جواهر عبدالله، مرضى النقرس وضغط الدم بعدم الإكثار من تناول المكسرات والشاي والمشروبات الغازية، موضحة أن الإكثار من تناول هذه العناصر ومنها الفصفص واللوز يؤدي إلى زيادة نسبة الأملاح في الجسم، مما قد يمهد لحدوث نوبات الألم عند مرضى النقرس، وارتفاع ضغط الدم عند الذين يعانون من مشكلة ضغط الدم.

هذه الوجبات أفضل من المكسرات

وقالت في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“، إنه يمكن تناول المكسرات وخصوصًا المالحة باعتدال، ولكن الأفضل صحيًا تناول وجبات خفيفة مثل الكيك أو الفواكه واستبدال الشاي والقهوة بالعصائر الطازجة، كما ينصح بعدم الإكثار من الشوكولاتات التي يضعها البعض كضيافة والأفضل وضع المعمول المحشو بالتمر والشوكلاتة.

فوائد عديدة للمكسرات

وأكدت أن تناول المكسرات في حدود المعقول مطلوب لكل فرد، فللمكسرات دور مهم في الحد من أخطار أمراض القلب حيث تخفض معدل الإصابة بأكثر من النصف للناس الذين يستهلكون المكسرات بانتظام، كما أن تناول عين الجمل أو الفول السوداني يخفض معدل الكولسترول الضار، وبالتالي معدل الكولسترول بشكل عام.

كما أن دهون اللوز تحتوي على نسبة جيدة من الفيتامينات المهمة للجسم، الذائبة فى هذه الدهون مثل فيتامين D وفيتامين E وهذه الفيتامينات تحد من تأكسد بعض المكونات الأساسية في الخلية (أي مضادة للأكسدة)، كما أن مضادات الأكسدة تتصف بأنها مرتبطة بالوقاية من السرطان حيث إنها تخلص الجسم من المواد المؤكسدة التي قد تضره وتسبب نشاطًا لبعض الخلايا السرطانية لذلك فاستهلاك كميات مناسبة من “اللوز” يساهم في حماية الإنسان، وانخفاض معدلات أمراض القلب.

