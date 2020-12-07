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اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى، المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 46 مستوطناً، و40 طالباً يهوديا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وأدّوا طقوساً تلمودية إلى أن غادروه من باب السلسلة.
المسجد الأقصى الاحتلال الإسرائيلي
مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-12-07
اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى، المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 46 مستوطناً، و40 طالباً يهوديا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وأدّوا طقوساً تلمودية إلى أن غادروه من باب السلسلة.
07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
05:05 PM
طأدّوا طقوساً تلمودية بحراسة الاحتلال
اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى، المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 46 مستوطناً، و40 طالباً يهوديا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وأدّوا طقوساً تلمودية إلى أن غادروه من باب السلسلة.
، مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى" ،
المصدر : الخليج 365
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