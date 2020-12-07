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تمكّن فريق طبي بمستشفى أم الدوم العام التابع لصحة الطائف من إنقاذ طفل حديث الولادة عمره 26 ساعة، بعد أن وصل إلى قسم الطوارئ وهو يعاني ضيقاً في التنفس وعدم الرضاعة.
وفي التفاصيل، فإنه بعد الكشف على الطفل اتضح أنه يعاني نقصاً في الأوكسجين؛ نتيجة لوجود هواء في التجويف الصدري الاتجاه الأيمن للصدر تم التشخيص (neonatal pneumothorax) الذي يعتبر من الحالات النادرة، وتم تركيب أنبوبة صدر وعمل أنبوبة تنفس صناعي للطفل، وبعد استقرار الحالة والعلامات الحيوية وإعطاء المريض محاليل وريدية.
وتم تحويل الطفل من مستشفى أم الدوم إلى مستشفى الأطفال بالطائف بمسافة قاربت 200 كم عبر سيارة إسعاف عالية التجهيز، وبمرافقة فريق طبي متكامل يضم أخصائي الاطفال وأخصائي التخدير وطبيب عام لاستكمال العلاج اللازم.فريق طبي مستشفى أم الدوم العام
07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442 05:18 PM
تم نقله برفقة طاقم طبي متخصص ومتكاملإنقاذ طفل عمره 26 ساعة في طوارئ "أم الدوم" وتحويله للطائف
تمكّن فريق طبي بمستشفى أم الدوم العام التابع لصحة الطائف من إنقاذ طفل حديث الولادة عمره 26 ساعة، بعد أن وصل إلى قسم الطوارئ وهو يعاني ضيقاً في التنفس وعدم الرضاعة.
وفي التفاصيل، فإنه بعد الكشف على الطفل اتضح أنه يعاني نقصاً في الأوكسجين؛ نتيجة لوجود هواء في التجويف الصدري الاتجاه الأيمن للصدر تم التشخيص (neonatal pneumothorax) الذي يعتبر من الحالات النادرة، وتم تركيب أنبوبة صدر وعمل أنبوبة تنفس صناعي للطفل، وبعد استقرار الحالة والعلامات الحيوية وإعطاء المريض محاليل وريدية.
وتم تحويل الطفل من مستشفى أم الدوم إلى مستشفى الأطفال بالطائف بمسافة قاربت 200 كم عبر سيارة إسعاف عالية التجهيز، وبمرافقة فريق طبي متكامل يضم أخصائي الاطفال وأخصائي التخدير وطبيب عام لاستكمال العلاج اللازم.
، إنقاذ طفل عمره 26 ساعة في طوارئ "أم الدوم" وتحويله للطائف ،
المصدر : الخليج 365
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