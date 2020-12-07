«الزعاق» يتوقع طقس الـ10 أيام المقبلة.. ومواعيد «برد المربعانية»..

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أجواء مستقرة في المملكة طوال العشرة أيام القادمة مع برودة محسوسة آخر الليل والصباح الباكر، مشيرًا إلى أنه مع دخول نجم المربعانية الثاني «16 ديسمبر» تدخل حالة ماطرة مبشرة بالخير.

وقال «الزعاق»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن الأجواء تستمر مستقرة طوال العشرة أيام القادمة مع انخفاض محسوس لدرجات الحرارة خاصة في الصباح الباكر ومع دخول النجم الثاني من نجوم المربعانية المسمى «القلب»، نهاية الأسبوع القادم تدخل حالة عدم استقرار «سحب ماطرة» تؤثر على نفس المناطق التي نالتها الحالات المنصرمة، مشيرًا إلى أنه «لهذا السبب سمي الوسم وسمًا؛ لأن المطر يَسِمُ المنطقة التي هطل عليها حتى يعود إليها مرة ثانية.

واستكمل «الزعاق»، إن تلك الحالة لها ذراعان كالتالي:

ذراع في بحر العرب: يؤثر على سلطنة عمان واليمن والإمارات

ذراع في حوض البحر المتوسط: يؤثر على كل بلاد الشام وبلاد العراق.

وقسَّم عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الأراضي الموسمة بالأمطار كما يلي:

أراض طينية «أفضلها»: يكفيها مرتين من المطر، الأولى تسمى غسول والثانية تسمى تنبيت فتنبت النبات.

أراض رملية: تمطرها 6 أمطار سيلية خلال موسم الوسم والمربعانية والعقارب.

أراض حصى: «أقلها جودة» وهي المسماة الحصحاص.

وفصَّل «الزعاق» طبيعة موسم المربعانية قائلًا: «يتردد بأنه (لابرد إلا بعد الانصراف) أي لا يأتي البرد الشديد (الذي يدخل مع الإنسان الفراش) إلا بعد أن تنصرف الشمس من جهة الجنوب إلى جهة الشمال وذلك يسمى موسم المربعانية ومدته 40 يومًا، وهو بداية البرد الذي ينقسم إلى برد المربعانية (الأصل فيه الرطوبة لأنه برد رطب) وبرد الشبط (الأصل فيه الجفاف) وبرد العقارب».

اقرأ أيضًا:

بشرى من الزعاق بشأن «أجواء المملكة».. وتحديد موعد دخول البرد الفعلي