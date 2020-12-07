«طقس الثلاثاء»: استقرار الأجواء على معظم مناطق السعودية

توقَّعت الهيئةُ العامةُ للأرصاد وحماية البيئة، بتقريرها لطقس الغد الثلاثاء، استقرارَ الأجواءِ على معظم مناطق المملكة، بينما يتكون الضباب على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 14 – 38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج، بينما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة وحالة البحر متوسط الموج.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة على معظم مناطق المملكة، غدًا الثلاثاء، بالدرجة المئوية:

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