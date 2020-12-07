«جيتكس للتقنية 2020».. إشادة إماراتية بالخدمات الإلكترونية للداخلية السعودية

نوَّه الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتقدم الكبير الذي تشهده الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية وقطاعاتها، والدور المحوري للخدمات في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها لجناح وزارة الداخلية المشارك في أسبوع «جيتكس للتقنية 2020»؛ حيث كان في استقباله الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية رئيس اللجنة التوجيهية لمعرض جيتكس دبي 2020، ووكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية رئيس اللجنة الإشرافية لمعرض جيتكس بدبي 2020 المهندس عبدالله الربيعة.

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