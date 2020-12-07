سقوط شاحنة محملة بالحصى من فوق كوبري بالرياض.. ووفاة شخص

سقطت صباح اليوم الاثنين، شاحنة محملة بالحصى، من فوق أحد كباري مدينة الرياض، ما أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخرين وتلفيات بسيارات أخرى.

ونشرت قناة «العربية» عبر حسابها على «تويتر» فيديو متداولًا للحادثة، وذكرت أن سقوط الشاحنة من فوق أحد الجسور في الرياض، تسبب في وفاة شخص وإصابة آخرين.

وأشارت إلى أن فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر باشرت موقع الحادث بالقرب من تقاطع طريق النهضة مع طريق عمر بن عبدالعزيز باتجاه الغرب.

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