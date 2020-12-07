وأوضح السديري، أن الحادث وقع نتيجة انحدار مفاجئ، لشاحنة محملة بالرمل واصطدامها بسيارة متوقفة، قبل سقوطها داخل النفق واصطدامها بسيارة أخرى، أثناء مرورها بالنفق، مما نتج عنه وفاة سائقها، «مقيم من الجنسية السودانية بالعقد الثالث من العمر». وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة سائق شاحنة محملة بالرمل في حادث انقلاب بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.