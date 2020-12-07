السعودية اليوم / بولندا تسجل 4423 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا



وارسو 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واس

سجلت بولندا 4423 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة البولندية أنه تم تسجيل 92 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 20 ألفا و 181 حالة.

// انتهى //

16:26ت م

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وارسو 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واسسجلت بولندا 4423 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس مليون و 67 ألفا و 870 حالة.وأوضحت وزارة الصحة البولندية أنه تم تسجيل 92 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 20 ألفا و 181 حالة.// انتهى //16:26ت م0141

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