السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية تنظم ورشة عمل حول الصحة والتغذية في عدن بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة



الرياض 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واس

أقامت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورشة عمل حول الصحة والتغذية، استفاد منها الممارسون الصحيون في محافظة عدن.

وتهدف الورشة -التي تستمر 3 أيام- إلى بناء المعرفة وزيادة الوعي حول القطاع الصحي والتغذوي وكيفية تقديم الرعاية الصحية والعلاج المناسب لمصابي سوء التغذية والتأهب لحالات الطوارئ والاستجابة لها.

وتسعى المنظمة من خلال دعم مركز الملك سلمان للإغاثة إلى تعزيز الجانب الصحي والوقائي وضمان تقديم الرعاية الطبية والتشخيص المبكر لحالات سوء التغذية.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة عمل على برامج ومشاريع صحية متنوعة لعلاج مصابي سوء التغذية في عدد من المحافظات اليمنية من خلال الحفاظ على توفير التدخلات المنقذة للحياة وتقديم التغذية الوقائية بالارتباط مع تدخلات الصحة الأولية والإصحاح البيئي، حيث أسهم ذلك في علاج الكثير من الحالات.

يأتي ذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة - ممثلة بالمركز - لليمن الشقيق في جميع المجالات.

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16:06ت م

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