شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» ينتزع 1630 لغمًا حوثيًا في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

تمكن فريق مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، من انتزاع 1,630 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر.

وأوضح مركز الملك سلمان للإغاثة، أن إجمالي ما تم نزعه منذ بدء المشروع 203,015 لغمًا.