شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخص إثر سقوط شاحنة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

باشرت ثلاث فرق إسعافيه تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض؛ حادث سقوط شاحنة من كوبري عمر بن عبدالعزيز، نتج عنه وفاة شخص. وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، إن الهلال الأحمر تلقى إخطار بسقوط شاحنة من الكوبري، وتم إرسال ٣ فرق فورا، منها فرقة استجابة متقدمة وفرقتين أساسيتين بزمن استجابة بلغ ٧ دقائق، مشيرًا إلى أنه نتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة طفيفة تم علاجها في الموقع.

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