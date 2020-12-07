شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقي نظيره في كوريا الجنوبية على هامش "حوار المنامة" والان نبدء بالتفاصيل

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ-هوا، بحضور الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين وذلك على هامش أعمال مؤتمر حوار المنامة.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي نظيره في كوريا الجنوبية على هامش "حوار المنامة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.