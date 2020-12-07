شكرا لقرائتكم خبر عن "سقيا زمزم" توزع عبوات ماء على رجال الأمن في المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

شاركت إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام المجتمع في فعاليات "اليوم العالمي للعمل التطوعي" بتوزيع عبوات ماء زمزم المبارك ذات الاستخدام الواحد على رجال الأمن في المسجد الحرام وساحاته وحرصت الإدارة على أن تكون جميع العبوات معقمة وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وتعمل الإدارة على توفير خدمات السقيا داخل المسجد الحرام وفي مداخل الساحات عن طريق توزيع عبوات ماء زمزم ونشر الحقائب الأسطوانية في عامة المواقع والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة ، مشيراً إلى أن الإدارة حريصة على تقديم رفع مستوى خدماتها المقدمة في الحرمين الشريفين.