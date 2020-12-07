- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم قوقل تعمل على خطة لضمان تعليقات محترمة على YouTube ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
قوقل تعمل على خطة لضمان تعليقات محترمة على YouTube
تتوفر الميزة على أجهزة أندرويد فقط
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
أحيانًا كثيرة تكون التعليقات على منصة يوتيوب YouTube بغيضة ومسيئة، ولمواجهة هذه المشكلة، أعلنت قوقل أنها أدخلت ميزة جديدة تخبر المستخدمين أن يكونوا أكثر احترامًا عندما ينشرون تعليقًا على أي مقطع فيديو.
وقالت قوقل: نحن بصدد إطلاق ميزة جديدة تحذر المستخدمين عندما يكون تعليقهم مسيئًا للآخرين، مما يمنحهم خيار التفكير قبل النشر، وذلك لتشجيع المحادثات المحترمة.
وسيظهر تحذير منبثق عند اكتشاف كلمة بغيضة أو سلبية داخل التعليقات، والفكرة هي تذكير المستخدمين بالحفاظ على التعليقات المحترمة.
واعتبارًا من الآن، ستتوفر الميزة على أجهزة أندرويد فقط.
وتجدر الإشارة إلى أن النافذة المنبثقة لن تمنع المستخدمين حقًا من نشر تعليقات بغيضة ولكنها تمنحهم لحظة للتفكير عما إذا كان ينبغي عليهم نشر تعليقهم أم لا.
وقالت قوقل إن التعليقات تلعب دورًا رئيسيًا في مساعدة المبدعين على التواصل مع مجتمعهم، ومع ذلك يشتكي البعض من جودة التعليقات، وعلى ذلك حرصت الشركة على تحسين التعليقات بهدف زيادة المحادثات الصحية على يوتيوب.
وكشفت شركة التكنولوجيا العملاقة أيضًا أنها استثمرت في تقنية تساعد أنظمتها على اكتشاف وإزالة التعليقات البغيضة بشكل أفضل من خلال مراعاة موضوع الفيديو وسياق التعليق، مضيفة أنه تم إنهاء أكثر من 1.8 مليون قناة بسبب انتهاك سياسة الشركة وأغلبها تتضمن كلامًا يحض على الكراهية.
كانت هذه تفاصيل خبر قوقل تعمل على خطة لضمان تعليقات محترمة على YouTube لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.