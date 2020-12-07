قوقل تعمل على خطة لضمان تعليقات محترمة على YouTube

2020-12-07

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أحيانًا كثيرة تكون التعليقات على منصة يوتيوب YouTube بغيضة ومسيئة، ولمواجهة هذه المشكلة، أعلنت قوقل أنها أدخلت ميزة جديدة تخبر المستخدمين أن يكونوا أكثر احترامًا عندما ينشرون تعليقًا على أي مقطع فيديو.

وقالت قوقل: نحن بصدد إطلاق ميزة جديدة تحذر المستخدمين عندما يكون تعليقهم مسيئًا للآخرين، مما يمنحهم خيار التفكير قبل النشر، وذلك لتشجيع المحادثات المحترمة.

وسيظهر تحذير منبثق عند اكتشاف كلمة بغيضة أو سلبية داخل التعليقات، والفكرة هي تذكير المستخدمين بالحفاظ على التعليقات المحترمة.

واعتبارًا من الآن، ستتوفر الميزة على أجهزة أندرويد فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن النافذة المنبثقة لن تمنع المستخدمين حقًا من نشر تعليقات بغيضة ولكنها تمنحهم لحظة للتفكير عما إذا كان ينبغي عليهم نشر تعليقهم أم لا.

وقالت قوقل إن التعليقات تلعب دورًا رئيسيًا في مساعدة المبدعين على التواصل مع مجتمعهم، ومع ذلك يشتكي البعض من جودة التعليقات، وعلى ذلك حرصت الشركة على تحسين التعليقات بهدف زيادة المحادثات الصحية على يوتيوب.

وكشفت شركة التكنولوجيا العملاقة أيضًا أنها استثمرت في تقنية تساعد أنظمتها على اكتشاف وإزالة التعليقات البغيضة بشكل أفضل من خلال مراعاة موضوع الفيديو وسياق التعليق، مضيفة أنه تم إنهاء أكثر من 1.8 مليون قناة بسبب انتهاك سياسة الشركة وأغلبها تتضمن كلامًا يحض على الكراهية.