حالة الطقس .. استمرار تأثير الموجة الباردة حتى الخميس

2020-12-07

متابعات الخليج 365 -الرياض

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توقع مركز طقس العرب أن تسود أجواء باردة في أغلب مناطق السعودية هذا الأسبوع، بسبب استمرار تأثير الموجة الباردة التي تندفع من العراق نحو شمال الجزيرة العربية، بالتزامن مع عودة الاستقرار في حالة الطقس لعموم المناطق.

حالة الطقس المتوقعة

كما توقع المركز أن يتحرك مرتفع جوي ليغطي أغلب مناطق الجزيرة العربية، ويترافق هذا المرتفع الجوي بكتلة هوائية باردة سطحية قادمة من العراق، حيث تنخفض درجات الحرارة في شمال وشرق ووسط وجنوب المملكة، وتواصل درجات الحرارة انخفاضها خلال منتصف الأسبوع لتكون أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام.

تراجع درجات الحرارة

ومن المتوقع كذلك أن تنخفض درجات الحرارة في العاصمة الرياض لتكون الحرارة العظمى في منتصف العشرينيات، لكن تواصل درجات الحرارة انخفاضها اليوم الاثنين لتصبح في بداية العشرينات وربما دون ذلك بقليل، أما ليلًا تسود أجواء باردة إلى شديدة البرودة، وتكون درجات الحرارة الصغرى ما دون العشرة مئوية صباح الاثنين والثلاثاء.

استمرار تأثير الموجه الباردة

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار تأثير الموجه الباردة على معظم مناطق المملكة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، كما تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

