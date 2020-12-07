، 8 مرشحين في سباق رئاسة منظمة السياحة العالمية منهم "بحرينية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تتم في يناير القادم

أكد الدكتور سعيد البطوطى المستشار الاقتصادى لمنظمة السياحة العالمية انحسار المنافسة على منصب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بين كل من الشيخة مي آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار و زوراب بولوليكاشفيلي من جورجيا (الأمين العام الحالي).

وكشف البطوطى أن منظمة السياحة العالمية استلمت 8 طلبات للترشح لمنصب الأمين العام، ستة منهم لم يفوا بالمستندات المطلوبة.

وأشار المستشار الاقتصادى لمنظمة السياحة العالمية، أن أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية سوف يصوتون على انتخاب الأمين العام الجديد أثناء انعقاد الدورة الـ 113 للمجلس المقرر عقدها في مدريد في 18-19 يناير المقبل، ومن يفوز يحتاج إلى تأكيد من الجمعية العمومية في أكتوبر 2021 ثم تبدأ فترة أمانته للمنظمة من 1 يناير 2022.

وحول الأعضاء الذين لهم حق التصويت خلال تلك الدورة، أوضح البطوطى، أن الـ 35 عضوًا من المجلس التنفيذي الذين لهم حق التصويت خلال تلك الدورة هم:

الجزائر – أذربيجان – البحرين – البرازيل – الرأس الأخضر – تشيلي – الصين – الكونغو – ساحل العاج – مصر – فرنسا – اليونان – جواتيمالا – هندوراس – الهند – إيران – إيطاليا – اليابان – كينيا – ليتوانيا – ناميبيا – بيرو – البرتغال – كوريا الجنوبية – رومانيا – روسيا – المملكة العربية السعودية – السنغال – سيشيل – إسبانيا – السودان – تايلاند – تونس – تركيا – زيمبابوي.

وأكد أن المجلس التنفيذي هو مثل مجلس الإدارة لمنظمة السياحة العالمية، وهو المسؤول عن ضمان قيام المنظمة بعملها والتزامها بميزانيتها. يجتمع المجلس مرتين على الأقل في السنة ويتألف من أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بنسبة عضو واحد لكل خمسة أعضاء كاملي العضوية لمدة أربع سنوات.منظمة السياحة العالمية