، متأثرًا بكورونا.. وفاة الرجل الذي حلل شخصية صدام حسين قبل غزو العراق ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: عم الزعيم العراقي الراحل وراء ما وصل إليه

توفي المحلل النفسي لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي أي إيه"، جيرولد بوست، نتيجة مضاعفات مرتبطة

بفيروس كورونا أواخر شهر نوفمبر الماضي عن عمر 86 عامًا، وكان بوست معروفًا بأنه الرجل الذي حلل شخصية صدام حسين عقب أزمة احتلال الكويت وقبل غزو العراق.

وقال موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كان بوست يسبر أغوار عقول قادة العالم، من أمثال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين والزعيم الكوري الشمالي الراحل كيم جونغ إيل، لكنه خلال سنواته الأخيرة صوب تركيزه نحو بلاده، وألف كتاباً عن عقلية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

دراسة علم النفس

درس بوست -المولود عام 1934 في نيو هيفن- في جامعة يل، حيث درس دراسته الجامعية الأولية، قبل أن يتجه إلى كلية

الطب،. ثم حصل بعد تخرجه على تدريب في الطب النفسي في كلية هارفرد للطب والمعهد الوطني للصحة النفسية، وفقاً لصحيفة واشنطن بوست.

كيف حلل عقول زعماء العالم؟

أسس "بوست" وحدة تحليل الشخصية والسلوك السياسي بالوكالة في أوائل السبعينيات.

وقد قال في خطاب في جامعة يل: "نظرنا إلى القادة الأجانب داخل ثقافة مجتمعاتهم ونظمهم السياسية، وكنا نقيس إلى أي درجة كان هؤلاء القادة يعبرون عن صراعات شخصية داخل نفوسهم، وكيف وإلى أي مدى تؤثر قراراتهم على الساحة الدولية".

وحللت الوحدة زعماء أجانب من أمثال الكوبي فيدل كاسترو والعراقي صدام حسين والليبي معمر القذافي.

ومكنت هذه التحليلات الرؤساء والمسؤولين رفيعي المستوى من الإعداد للمفاوضات ومواقف الأزمات.

البداية "السادات وبيجين"

وكتب بوست "لمحات عن شخصيات كامب ديفيد" شملت الرئيس المصري الأسبق أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحم بيغين، ويعتقد أنها أثرت بشكل كبير في استراتيجية الرئيس الأسبق جيمي كارتر في المفاوضات التي عقدت في كامب ديفيد، المنتجع الرئاسي الأمريكي بولاية مريلاند عام 1978.

وقد قادت المعاهدات التالية التي وقعها الزعيمان إلى اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.

وفي كتابه (Keeping Faith - الوفاء بالوعد) كتب بوست قائلاً: "بعد كامب ديفيد، نادراً ما كانت تعقد قمة كبيرة من دون أن يُطلب منا إعداد لمحات شخصية وتحليلات للزعماء الأجانب".

ومُنح بوست وسام الاستحقاق الاستخباري عام 1979، ثم تولى بعد ذلك منصب مدير برنامج التحليل النفسي السياسي في كلية إليوت للشؤون الخارجية بجامعة جورج واشنطن.

تحليل شخصية صدام حسين

غير أن مسؤولي الحكومة الأمريكية طلبوا من بوست فيما بعد المساعدة في توجيه قراراتهم المتعلقة بالعراق وصدام حسين.

وقال بوست لـ"بي بي سي" عام 2002: إن صدام حسين عاني من "نشأة مؤلمة"، إذ فر من منزل والده الذي رفض تعليمه، وذهب ليعيش مع عمه الذي "ملأه بأحلام المجد".

وأضاف بوست أن زراعة هذا الخيال الضخم داخله حولته إلى "نرجسي خبيث".

تحليل شخصية ترامب

ألف بوست 14 كتاباً في موضوعات عدة، تراوحت ما بين عقول الإرهابيين إلى الزيادة الحاصلة في أعداد السياسيين ذوي الشخصيات النرجسية.

وفي عام 2019، شارك "بوست" ستيفاني دوسيت في تأليف كتاب بعنوان "كاريزما خطرة: التحليل النفسي السياسي لدونالد ترامب وأتباعه".

وفي لقاء مع موقع صالون الإخباري قبيل نشر كتابه، توقع بوست التصرفات التي قام بها ترامب بعد انتخابات 2020، إذ قال: "إذا نجح ترامب مثلما حدث عام 2016، فسيجعله انتصاراً أكبر ويتحدث عن التزوير الانتخابي من جانب الديمقراطيين. أما إذا خسر بفارق ضئيل، أعتقد أنه لن يتنازل مبكرًا"، وأضاف: "قد لا يعترف ترامب حتى بشرعية الانتخابات".

وفي أعقاب نشر كتابه، بدأت صحة بوست في التدهور وأصيب بجلطة في شهر يوليو، وأمضى الأسابيع الأخيرة من عمره في بيته وتوفي في 22 نوفمبر بعد أسبوع من تأكيد إصابته بفيروس كورونا.