السعودية تُعلن وصول لقاح كورونا إلى المملكة

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الاثنين 7 ديسمبر 2020، وصول لقاح فيروس كورونا المستجد إلى المملكة، بعد التعاقد مع الشركات المنتجة له.

وقال استشاري الأحياء الطبية والأمراض الوراثية في السعودية الدكتور عارف العمري أن لقاح فيروس كورونا وصل إلى المملكة، وجاهز للاستخدام الآن.

وقال العمري: كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، ونزلاء دور الرعاية الخاصة والممارسون الصحيون، هي الفئات الأولى بالتطعيم حاليا... هناك آلية ستعلن عنها وزارة الصحة في القريب العاجل.

وأشار إلى أن تلك الفئات المستهدفة على مستوى المملكة ستتلقى اللقاح دون تفريق بين مدينة وأخرى، مؤكدا أن اللقاح آمن جدا، بحسب ما نقلته روسيا اليوم.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي قد قال في وقت سابق من اليوم الأحد، إن المملكة تمكنت من إجراء تعاقدات مهمة جدا مع شركات مطورة للقاح فيروس كورونا، مشيرا إلى أن السعودية ستكون من الدول الأولى التي سيتوفر لها اللقاح.