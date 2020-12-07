حساب المواطن: 3 أيام متبقية على إيداع دفعة ديسمبر

التحقق من نتائج الأهلية عبر الموقع الإلكتروني..

أعلن برنامج حساب المواطن، أنه متبقٍّ ثلاثة أيام على إيداع الدفعة الـ37 «دفعة ديسمبر 2020» من برنامج حساب المواطن. وذكر البرنامج –عبر تويتر- أن ثلاثة أيام هي الفترة المتبقية على إيداع الدعم لمستفيدي البرنامج. وكان البرنامج قد اعلن –في وقت سابق- صدور نتائج الأهلية للدورة 37 «شهر ديسمبر 2020»، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يتم الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: . اقرأ أيضًا: هل يجب الإفصاح عن دخل إيجار الشقة؟.. «حساب المواطن» يجيب

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