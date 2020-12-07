«الوطني للأرصاد» يتوقع حالة مطرية على 7 مناطق ويحدِّد موعدها

أكد إصدار تقارير لاحقة بشأنها

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة مطرية بدءا من منتصف الأسبوع المقبل وتستمر لعدة أيام. وذكر المركز- عبر حسابه على تويتر- أن الحالة المطرية تشمل مناطق «تبوك – المدينة المنورة – مكة المكرمة (تشمل أجزاءها الساحلية)». كما تشمل كذلك مناطق «حائل،- الجوف – الحدود الشمالية - شمال الشرقية». وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أنه سيصدر في وقت لاحق التقارير اللازمة حول الحالة المطرية المرتقبة. اقرأ أيضا: بدء «المربعانية» الاثنين.. تعرّف على سماتها ومدتها

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