السعودية اليوم / سمو أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل سفيرة هولندا لدى المملكة



جدة 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة جانيت البيردا.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

14:38ت م

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