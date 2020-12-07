السعودية اليوم / سمو أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل رئيس هيئة حقوق الانسان



جدة 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في الإمارة بجدة، معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد، يرافقه مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة حسام آل محسن.

وأكد سموه خلال الاستقبال أن الدين الإسلامي حفظ حقوق الإنسان وكفلها له، منوها بالدور الإنساني الذي تضطلع به الهيئة لضمان حقوق الإنسان وفق ما نصت عليه مبادئ الدين الحنيف.

من جانبه قدّم العواد لسمو أمير المنطقة نبذة عن أعمال الهيئة بالمنطقة، مثمناً دعم سموه لأعمالها لتؤدي دورها النبيل.

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14:37ت م

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