السعودية اليوم / إماراتي يشارك ب 22 صقراً في مهرجان الملك عبدالعزيز



الرياض 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 7 ديسمبر 2020 م واس

يشارك الصقار الإماراتي خالد الهاجري ب 22 صقراً، في مسابقة الملواح (الدعو) 400 متر، ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثالثة، والتي تقيم أشواط الدوليين التأهيلية يومي الاثنين والثلاثاء.

وتمكن الهاجري من تحقيق المركزين الثالث والرابع، في أول أشواط الدوليين التأهيلية، المخصص لفئة حر فرخ للملاك، وتمكن صقريه (شالوم، ذهب) من ضمان مكان لهما في الأشواط النهائية (كأس الملك عبدالعزيز)، وقطع صقره الأول السباق في زمن 21 ثانية و 419 جزءاً من الثانية.

وتعد مشاركة الصقار الإماراتي الأولى في مجال الصقور على الإطلاق، حيث بين الهاجري أن الصقور مجال جديد كلياً عليه، لكنه لم يجد صعوبة في التعامل معها.

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14:27ت م

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