السعودية اليوم/ تعليم الرياض يستقطب 48395 متطوعاً خلال السعودية اليوم



الرياض 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واس

أسهمت منصة العمل التطوعي بتعليم الرياض في استقطاب 48395 متطوعاً منذ بداية العام 2020 م ، منهم 24794 طالباً، و18151 طالبة، و5450 معلماً ومعلمة وإدارياً وإدارية، انطلاقا من مستهدفات رؤية المملكة 2030 للوصول بالأعداد إلى مليون متطوع ومتطوعة .

وشارك تعليم الرياض في الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع الموافق الخامس من شهر ديسمبر 2020، حيث سعت هذا اليوم لإبراز جهود المتطوعين في مختلف المجالات.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن المتطوعين هم محرك التحول الاجتماعي في العالم، وأن العمل التطوعي أصبح من مظاهر تقدم الأمم وازدهارها وأن التخطيط والتنفيذ للتنمية المستقبلية يتطلب تضافر جهود المجتمع على مختلف المستويات.

وتطرق إلى جهود الإدارة ومنسوبيها في العمل التطوعي وما أظهروه من كفاءة عالية خلال جائحة

وبيّن الوهيبي أن احتفاء تعليم الرياض باليوم العالمي للتطوع سيتم من خلال تنفيذ عدد من الفعاليات عن بُعد على مستوى الإدارة ومكاتب التعليم وجميع المدارس خلال المدة من 21 إلى 25 ربيع الثاني مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية ومنها دورات تدريبية في العمل التطوعي للطلاب والطالبات، حيث سيقيم النشاط الطلابي دورة تدريبية عن بعد بعنوان "حدد مجالك التطوعي"، كما سيقيم دورة أخرى بعنوان "دورة الإسعافات والتطوع" إضافة إلى ملتقيات تطوعية عن بعد.

// انتهى //

14:05ت م

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الرياض 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واسأسهمت منصة العمل التطوعي بتعليم الرياض في استقطاب 48395 متطوعاً منذ بداية العام 2020 م ، منهم 24794 طالباً، و18151 طالبة، و5450 معلماً ومعلمة وإدارياً وإدارية، انطلاقا من مستهدفات رؤية المملكة 2030 للوصول بالأعداد إلى مليون متطوع ومتطوعة .وشارك تعليم الرياض في الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع الموافق الخامس من شهر ديسمبر 2020، حيث سعت هذا اليوم لإبراز جهود المتطوعين في مختلف المجالات.وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن المتطوعين هم محرك التحول الاجتماعي في العالم، وأن العمل التطوعي أصبح من مظاهر تقدم الأمم وازدهارها وأن التخطيط والتنفيذ للتنمية المستقبلية يتطلب تضافر جهود المجتمع على مختلف المستويات.وتطرق إلى جهود الإدارة ومنسوبيها في العمل التطوعي وما أظهروه من كفاءة عالية خلال جائحة كورونا وفي الأعمال التطوعية الأخرى ومنها موسم الحج والعمرة، مبيناً أن مجموع المتطوعين المسجلين رسميا في الإدارة من شاغلي الوظائف الإدارية والتعليمية ومن الطلاب والطالبات بلغ في عام 2020 (48395) متطوعاً ومتطوعة.وبيّن الوهيبي أن احتفاء تعليم الرياض باليوم العالمي للتطوع سيتم من خلال تنفيذ عدد من الفعاليات عن بُعد على مستوى الإدارة ومكاتب التعليم وجميع المدارس خلال المدة من 21 إلى 25 ربيع الثاني مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية ومنها دورات تدريبية في العمل التطوعي للطلاب والطالبات، حيث سيقيم النشاط الطلابي دورة تدريبية عن بعد بعنوان "حدد مجالك التطوعي"، كما سيقيم دورة أخرى بعنوان "دورة الإسعافات والتطوع" إضافة إلى ملتقيات تطوعية عن بعد.// انتهى //14:05ت م0088

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