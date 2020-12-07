السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يكّرم الطلاب الحاصلين على الميداليات الذهبية في مسابقة الكانجاور للرياضيات لعام 2019



عرعر 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، عبر الاتصال المرئي بالطلاب المتفوقين من إدارة التعليم بالمنطقة، بمناسبة تفوقهم وحصولهم على 8 ميداليات ذهبية و 3 ميداليات برونزية في مسابقة الكانجاور للرياضيات لعام 2019 على مستوى المملكة .

وهنأ سموه الطلاب والأسرة التعليمية بهذا الإنجاز، متمنياً لهم المزيد من التقدم والنجاح، حاثاً الطلاب على التمسّك بالقيم الإسلامية والوطنية، ومواصلة التمّيز، مُحفّزاً إياهم على العمل الجاد والمنافسة، لحصد جوائز العلوم المتقدّمة، مؤكداً أن التفوق في التحصيل الدراسي والتميز بتحقيق الجوائز ثمرة جهد وإصرار وصبر ومثابرة ومواظبة، ودور متميز للمعلمين كأعضاء فاعلين في المنظومة التعليمية وفي صناعة وتطوير رأس المال البشري الوطني المؤهل فكرياً وسلوكياً، والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن.

ونوه سموه بما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام بالتعليم كمحور أساسي لتمكين القدرات البشرية، ومحركًا رئيسًا للتنمية المستدامة بجميع مكوناتها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وتوفير الإمكانات وبناء الإنسان السعودي وفق رؤية المملكة 2030.

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13:58ت م

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