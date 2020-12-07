، لجنة أنشطة الحج بمجلس الغرف تعلن نتائج انتخاباتها ،

محمد بن مسعود - الدمام - اختيار "درار" رئيساً.. و"أبوخنجر والعميري" نائبين له

انتخبت اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة بمجلس الغرف السعودية مازن بن غازي درار؛ رئيساً، والدكتور منصور بن عبدالرحمن أبوخنجر؛ وهاني بن علي العميري؛ نائبين للرئيس للدورة الجديدة للجان الوطنية بالمجلس (1441هـ - 1444هـ).

وجرت العملية الانتخابية بمقر مجلس الغرف السعودية ضمن الإجراءات الاحترازية الصحية المعتمدة لجائحة كورونا، عبر لجنة إشرافية تضم ممثلين من المجلس وأعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة من غير المرشحين بإشراف مباشر من الإدارة القانونية بالمجلس لضمان الشفافية والنزاهة.

ونوّه رئيس اللجنة إلى أهمية دور اللجنة كتجمع للمستثمرين في قطاع الحج والعمرة بالمملكة يعمل على حماية مصالحهم ونقل التحديات والمعوقات التي تواجههم للجهات الحكومية المعنية لتذليلها، مضيفاً أنهم سيعملون على مواصلة النجاحات التي حققتها الدورة الماضية.

وثمّن الاهتمام الذي تحظى به اللجان الوطنية من قِبل مجلس الغرف السعودية، وجميع الأجهزة الحكومية ومساندته لها في جميع فعالياتها، فضلاً عن تسخير إمكاناته لخدمة أهدافها؛ الأمر الذي ساعد على زيادة فاعلية تلك اللجان وخدمة المستثمرين في هذا القطاع.

وقال إنهم سيعملون بكل جهدهم على خدمة ضيوف الرحمن ومنتسبي قطاع الحج والعمرة والزيارة، ووضع خطة إستراتيجية وحوكمة لأعمال اللجنة وصياغة أهدافها ضمن رؤية المملكة 2030، فضلاً عن لمّ شمل القطاع تحت مظلة اللجنة والمواءمة والمواكبة مع الجهات الحكومية التي تتطلب العمل في منظومة واحدة لرفعة ونهضة قطاع الحج والعمرة والزيارة بالمملكة.مجلس الغرف السعودية