الجبير يبحث القضايا الإقليمية مع وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني

تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، اتصالًا هاتفيًا، من وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. الجبير: المملكة لديها مصالح كبيرة مع العالم واقتصادنا عامل استقرار للمنطقة

الجبير ووزير الخارجية الألماني يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين