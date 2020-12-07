خلال اتصال هاتفي بينهما
تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، اتصالًا هاتفيًا، من وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي.
وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
اقرأ أيضًا:
بالفيديو.. الجبير: المملكة لديها مصالح كبيرة مع العالم واقتصادنا عامل استقرار للمنطقة
الجبير ووزير الخارجية الألماني يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين
كانت هذه تفاصيل خبر الجبير يبحث القضايا الإقليمية مع وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.