«الصحة» توضح طريقة تنظيف وتعقيم المنزل بعد التعافي من كورونا

أوضحت وزارة الصحة، كيفية تنظيف وتعقيم المنزل والسيارة، لعائلة كانت مصابة بفيروس كورونا، ليصبح آمنا لهم وللآخرين.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «يمكنك استخدام الصابون والمنظفات العادية بهدف تنظيف المنزل أو السيارة كما هو معتاد».

وتابعت الوزارة «أما للتعقيم، فإنه بإمكانك استخدام محاليل التبيض المخففة كالكلور بهدف تعقيم الأسطح، أو الديتول، أو البخاخات التي تحتوي على مادة الكحول المعدة لأغراض تنظيف الأسطح».

وقال المواطن في استفساره «كيف يمكن تعقيم بيت وسيارة لعائلة كانت مصابة بفيروس كورونا، حتى يصبح البيت آمنا للآخرين؟».

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة أن نتائج فحص كورونا تصدر خلال 12-72 ساعة، عبر رسالة نصية وعبر تطبيق (صحتي)، وفي حال تم التأخير أكثر من ذلك يرجى الاتصال على الرقم (937).

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