هل يجب الإفصاح عن دخل إيجار الشقة؟.. «حساب المواطن» يجيب

ردًا على استفسار مواطن
أوضح برنامج حساب المواطن، أن الدخل الذي يحصل عليه المستفيد من البرنامج، من إيجار شقة، يعد دخلًا إضافيًا يجب الإفصاح عنه .
وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشملك الدعم».
وتابع البرنامج قائلا «يمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية عبر الرابط: http://portal.ca.gov.sa».
وقال المواطن في استفساره إنه يحصل على دخل نظير إيجار شقة، فهل يعد ذلك دخلًا إضافيًا ويتم الإفصاح عنه بالبرنامج؟.
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