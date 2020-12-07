السعودية اليوم / 27665 مستفيداً من خدمات مركز "تأكد" في حائل



حائل 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واس

قدّم مركز "تأكد" في حائل خدماته لـ 27665 مستفيدا ، وذلك منذ بدء العمل فيه وحتى الآن .

يذكر أن مراكز "تأكد" خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم بعض الأعراض الخفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (

// انتهى //

12:57ت م

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حائل 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واسقدّم مركز "تأكد" في حائل خدماته لـ 27665 مستفيدا ، وذلك منذ بدء العمل فيه وحتى الآن .يذكر أن مراكز "تأكد" خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم بعض الأعراض الخفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس ( كورونا ) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق " صحتي " ، كما أن مراكز " تأكد " توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤرا للتفشي.// انتهى //12:57ت م0054

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