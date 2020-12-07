السعودية اليوم / تعليم مكة ينظم فعاليات الملتقى الافتراضي "التطوع الرقمي رؤية وطن"



مكة المكرمة 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واس

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أمس، فعاليات الملتقى الافتراضي "التطوعي الرقمي رؤية وطن - عن بعد -، بمشاركة كل من جامعة أم القرى وجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة والجمعية الخيرية بمكة المكرمة تزامنا مع احتفالية يوم التطوع السعودي والعالمي 2020.

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية المكلف فايز النفاعي أن الملتقى يهدف إلى تعميق معنى التطوع لدى منسوبي التعليم من خلال ‏تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات التطوعية النوعية والتركيز على جهود المملكة في الأعمال التطوعية وإطلاق الفرص والأفكار التطوعية النافعة للمجتمع بما يناسب الوضع الراهن. ‏

واستهل الملتقى بورقة عمل بعنوان "العمل التطوعي بين الأصالة والتجديد"، تلتها ورقة بعنوان "التطوع طريقك إلى النجاح"، و "اتجاهات الطلاب وطالبات التعليم العام نحو العمل التطوعي"، و"بناء الفرص التطوعية"، إضافة إلى ورقة عمل بعنوان "التطوع الرقمي.

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12:52ت م

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