السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز تُطلق برنامج "تطوير النماذج الصناعية"



جدة 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واس

أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي برنامج "تطوير النماذج الصناعية"، ضمن مبادرة وزارة التعليم ممثلة في وكالة البحث والابتكار لبرنامج التمويل المؤسسي البحث والتطوير والابتكار بجامعة الملك عبدالعزيز.

واشترطت الجامعة للتقدم للبرنامج، أن يكون موضوع المقترح البحثي ضمن الأولويات البحثية في مجالات استدامة الموارد الطبيعية، والذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، وتطوير الصناعات، والقيم والمجتمع الإسلامي، عبر الرابط https://gssr-dri.kau.edu.sa/pages-279127.aspx، في موعدٍ أقصاه يوم الخميس 16 / 6 / 1442هـ.

ويهدف البرنامج لدعم الباحثين في الجامعة لتطوير الابتكارات التقنية من خلال البحوث إلى مرحلة تطوير النماذج الأولية، وتحويل النماذج الأولية إلى منتجات صناعية تسهم في التنمية الاقتصادية الوطنية وتحقيق رؤية المملكة 2030، إضافة لتعزيز المشاركة بين القطاعين الأكاديمي والصناعي، إلى جانب تحفير الابتكار البحثي والتقني لإيجاد حلول لتحديات التطوير الصناعي الرئيسية في المملكة.

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12:33ت م

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