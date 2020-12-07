السعودية اليوم / 125115 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان



مسقط 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 147 والمنومين في العناية المركزة 78.

// انتهى //

12:29ت م

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مسقط 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 125115 إصابة والوفيات 1452 بنسبة 16ر1% والمتعافين 116506 لتصل نسبة الشفاء إلى 1ر93%.وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 147 والمنومين في العناية المركزة 78.// انتهى //12:29ت م0044

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