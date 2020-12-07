السعودية اليوم / ارتفاع إصابات فيروس كورونا في دول القارة الإفريقية



أديس أبابا 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واس

أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس

وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في دول القارة الإفريقية بلغ 53 ألفا و 853 حالة.

// انتهى //

11:52ت م

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أديس أبابا 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واسأفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الإفريقية بلغ مليونين و 261 ألفا و 589 إصابة.وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في دول القارة الإفريقية بلغ 53 ألفا و 853 حالة.// انتهى //11:52ت م0038

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