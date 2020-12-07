القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا في سرقة المركبات المتوقفة بالرياض

2020-12-07

متابعات الخليج 365 - واس

صَرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على (ثلاثة مواطنين، جميعهم في العقد الثاني من العمر)، وذلك لتورطهم في سرقة المركبات المتوقفة بذات النمط والسلوك الإجرامي؛ المتمثل في كسر نوافذها وسرقة محتوياتها ومحاولة تضليل الجهات الأمنية باستخدام مركبات مسروقة أثناء تنفيذ جرائمهم.

وأضاف الرائد خالد الكريديس أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.