الجبير يبحث مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط البريطاني القضايا الإقليمية والدولية

2020-12-07

متابعات الخليج 365- واس

تلقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، من معالي وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.