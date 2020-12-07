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شكرا لقرائتكم سقوط شاحنة من أعلى كوبري على سيارتين في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
2020-12-07
وأسفر الحادث عن وقوع عدة إصابات فيما باشرت فرق من الدفاع المدني والإسعاف موقع الحادِث على الفور.
سقوط شاحنة من أعلى كوبري على سيارتين في الرياض
على طريق عمر بن عبدالعزيز مع تقاطع طريق النهضة
متابعات الخليج 365 - الرياض
شهد طريق عمر بن عبدالعزيز بالعاصمة الرياض مع تقاطع طريق النهضة، صباح اليوم الاثنين، حادث سقوط شاحنة على سيارتين.
ووثقت مجموعة من الصور، نشرها حساب “طرق الرياض” على “تويتر”، مشاهد لسقوط الشاحنة التي كانت محملة بالحصى، على سيارتين أثناء سيرهما على الطريق أسفل الكوبري.
وأسفر الحادث عن وقوع عدة إصابات فيما باشرت فرق من الدفاع المدني والإسعاف موقع الحادِث على الفور.