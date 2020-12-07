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شكرا لقرائتكم تراجع أسعار النفط وبرنت عند 49.02 دولار للبرميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
2020-12-07
كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم شباط/فبراير المقبل 0.43% لتتداول عند 49.02 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 49.02 دولار للبرميل.
تراجع أسعار النفط وبرنت عند 49.02 دولار للبرميل
متابعات الخليج 365 - متابعة
شهدت أسعار العقود الآجلة لأسعار النفط الخام، اليوم الاثنين، تذبذباً في نطاق ضيق مائل نحو التراجع.
وسجلت أسعار العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم كانون الثاني/يناير من عام 2021، تراجع بنسبة 0.26% لتتداول عند مستويات 46.03 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 46.15 دولار للبرميل.
كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم شباط/فبراير المقبل 0.43% لتتداول عند 49.02 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 49.02 دولار للبرميل.