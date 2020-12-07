«فهد الطبية» توضح سبب زيادة النوبات القلبية في فصل الشتاء

أكدت مدينة الملك فهد الطبية، أن النوبات القلبية أكثر الأمراض انتشارًا خلال فصل الشتاء والأجواء الباردة.

وذكرت مدينة الملك فهد- عبر تويتر- أن سبب زيادة النوبات القلبية في فصل الشتاء يرجع الى أن الطقس البارد يتسبب في تضييق الأوعية الدموية، مما يزيد من ضغط الدم، وبالتالي يزيد الضغط على القلب.

من جهة أخرى، ذكرت مدينة الملك فهد الطبية، أن التهاب الحلق والزكام والسعال، من أمراض الجهاز التنفسي الشائعة خلال فصل الشتاء.

وأضافت أن التهاب الحلق يكون سببه إما التغيرات في درجات الحرارة أو العدوى الفيروسية، ويمكن التخفيف من التهاب الحلق عن طريق الغرغرة بالماء الدافئ والملح، مشيرة إلى أن من طرق الوقاية منه غسل اليدين بشكل منتظم.

وأوضحت مدينة الملك فهد الطبية، أنه لعلاج السعال يجب الإكثار من الماء والسوائل الدافئة مثل اليانسون والزنجبيل.

وأضافت أن الزكام من أكثر المشاكل الصحية في فصل الشتاء، وللوقاية منه يجب غسل اليدين بشكل منتظم.

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