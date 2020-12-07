«الجوازات» تحدِّد آلية تحصيل المقابل المالي لمرافقي وتابعي العمالة الوافدة

حددت المديرية العامة للجوازات، آلية تحصيل المقابل المالي للمرافقين والتابعين للعاملين الوافدين العاملين في القطاع الخاص، مشيرة إلى قيمة الرسوم عن كل خدمة.

وأضحت المديرية العامة للجوازات أن المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة في القطاع الخاص، هم «الزوجة، والأبناء الذكور دون عمر ١٨ سنة ، البنات» كتابعين، والمرافقون هم:«هم لأبناء الذكور من عمر ١٨ سنة فما فوق، والزوجة: (الثانية/الثالثة/الرابعة)، والأب والأم، وأبو الزوجة، وأم الزوجة، العمالة المنزلي».

وأضافت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه يستحصل المقابل المالي عن كل مرافق وتابع للعاملين الوافدين فيي القطاع الخاص ويكون ذلك مقدما وبشكل سنوي عند إصدار أو تجديد «هوية مقيم» أو عند إصدار تأشيرة الخروج والعودة، أو عند إصدار تأشيرة الخروج النهائي.

رسوم إقامة التابعين والمرافقين للعمالة الوافدة

وأكدت الجوازات السعودية أنه بدءا من العام 2017 كان المقابل المالي 100 ريال شهريا ثم تضاعف إلى 200 ريال في عام 2018، ثم أصبح 300 ريال شهريًا في عام 2019، وفي عام 2020 أصبح 400 ريال.

ووفقا للجوازات السعودية فإنه عند إصدار أو تجديد هوية مقيم يجب تسديد الرسوم المقررة نظاما للخدمة وسداد المقابل المالي عن كل مرافق أو تابع للعامل الوافد، حسب مدة صلاحية «هوية مقيم».

وعند إصدار تأشيرة خروج وعودة، تسديد رسوم التأشيرة المقررة نظاما للخدمة (حسب مدة التأشيرة المطلوبة وسداد المقابل المالي عن كل مرافق أو تابع للعامل الوافد، حسب مدة صلاحية «هوية مقيم »، وفقا للجوازات السعودية.

وفي حال إصدار تأشيرة خروج نهائي، يجب سداد المقابل المالي المستحق نظاما على العامل الوافد ابتداع من تاريخ تطبيق القرار وحتى تاريخ طلب تنفيذ خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي، في حال تجاوزت مدة صلاحية سريان تأشيرة الخروج النهائي عن مدة صلاحية سريان «هوية مقيم» تضاف مدة صلاحية التأشيرة للمدة المستحقة لسداد المقابل المالي، وفقا للجوازات السعودية.

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