بالصور.. إطلاق 13 من ظباء الريم والمها العربي في منتزه «بقيق»

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة البرية، بالتعاون مع شركة أرامكو، عددًا من الكائنات الفطرية في منتزه «بقيق» البرّي.

وذكر المركز- عبر تويتر- أنه تم إطلاق (10) من ظباء الريم، و(3) من المها العربي، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية وإعادة توطينها في المحميات والمنتزهات الوطنية.

وكان المركز قد أطلق في 23/24 نوفمبر الماضي (7) من ظباء الريم في منتزه القصيم الوطني، و(20) من ظباء الريم في منتزه الجرعاء بمحافظة شقراء في الرياض.

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