بالفيديو.. أمير عسير يشهد صلح عشيرة آل رايق من قبيلة أولاد أسلم بعد 10 سنوات من الخلاف

شهد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، مراسم صلح عشيرة آل رايق من قبيلة أولاد أسلم، في محايل عسير، وذلك بعد أكثر من 10 سنوات من الخلاف.

وأوضحت إمارة منطقة عسير- عبر تويتر- أن الأمير تركي بن طلال، شهد مراسم صلح عشيرة آل رايق من قبيلة أولاد أسلم، كما استعرض مشروعات محافظة محايل عسير والمنطقة في اجتماع المشهد الحضري بمشاركة الأهالي.

وأشارت إلى أن لجنة إرساء السلم المجتمعي بالمنطقة، نجحت مساعيها في إنهاء الخلاف الذي امتد لأكثر من عشر سنوات.

والقى العديد من الحضور كلمات خاصة بالصلح، كما حرص الجميع على الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا.

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