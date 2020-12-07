انطلاق المرحلة الأولى من مبادرة «عشان أحب السعودية»

في 5 مدن أبرزها الرياض والدمام وجدة..
حظيت مبادرة «عشان أحب السعودية» بإقبال كبير من المتطوعين الذين تسابقوا لتلبية نداء الواجب بالتطوع فيها، بعد تهيئة وزارة الشؤون البلدية والقروية مرافقها لمشاركتهم في تلك المبادرة التي تهدف إلي بناء مجتمع تطوعي في كل مدينة سعودية.
وبدأت المرحلة الأولى من المبادرة بالتزامن مع اليوم السعودي والعالمي للتطوع الموافق الخامس من ديسمبر، من خلال خمس مدن سعودية وهي الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة وأبها؛ حيث شارك المتطوعين في تشكيل جداريات تعكس هوية الفعالية في أحد الأماكن العامة في كل مدينة.
وشارك في الفاعلية عدد من الفرق التطوعية لتفعيل دورهم بهذا اليوم لتحسين المشهد الحضري للحدائق والمتنزهات والمنشآت والأماكن العامة.
وشملت الفعالية لوحة جدارية شارك فيها فنانون وفنانات للرسم والكتابة عليها، وإتاحة الفرصة للحضور للمشاركة بطبع بصمات أياديهم تعبيرًا عن المشاركة المجتمعية.
كما تم استعراض مراحل التطوع منذ باكورة الإسلام وحتى عام 2020، خاصة وأن رؤية المملكة تولي التطوع عناية كبيرة؛ حيث جعلت أحد مستهدفاتها تحقيق الريادة للمملكة على المستوى العالمي في مجال العمل التطوعي، إذ تستهدف الرؤية رفع عدد المتطوعين من 11 ألف إلى مليون متطوع.
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