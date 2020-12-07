سياسي / اهتمامات الصحف المصرية



القاهرة 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 7 ديسمبر 2020 م واس

ركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على القمة المصرية الفرنسية التي ستعقد اليوم في باريس بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره إيمانويل ماكرون، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

ونشرت تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مبادرة الاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق تمثل تطورًا مهمًا في مسيرة القارة لتحقيق أهداف أجندة 2063 للتنمية في أفريقيا لكي تصبح القارة خالية من الصراعات والنزاعات.

وسلطت صحف الاثنين الضوء على تشديد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب أن تركيا لا تزال تحاول عرقلة الحوار الليبي من خلال التدخل العسكري وإرسال المرتزقة.

وأشارت إلى أن البعثة الدولية إلى ليبيا قررت إجراء جولة ثانية من التصويت لاختيار آلية من بين عشر آليات طرحتها البعثة لاختيار مناصب المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة وذلك بعدما فشل الفرقاء الليبيين في حسم الأسماء التي ستدير المرحلة الانتقالية.

وتناقلت تأكيد مصر ثبات موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وللحقوق الوطنية الفلسطينية والحق في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفقًا للشرعية الدولية، وتشديدها على دعمها للجهود المبذولة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة من خلال انتخابات ديمقراطية.

وأفادت صحف مصر بأن أعداد الإصابات بفيروس

// انتهى //

09:41ت م

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القاهرة 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 7 ديسمبر 2020 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على القمة المصرية الفرنسية التي ستعقد اليوم في باريس بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره إيمانويل ماكرون، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.ونشرت تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مبادرة الاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق تمثل تطورًا مهمًا في مسيرة القارة لتحقيق أهداف أجندة 2063 للتنمية في أفريقيا لكي تصبح القارة خالية من الصراعات والنزاعات.وسلطت صحف الاثنين الضوء على تشديد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب أن تركيا لا تزال تحاول عرقلة الحوار الليبي من خلال التدخل العسكري وإرسال المرتزقة.وأشارت إلى أن البعثة الدولية إلى ليبيا قررت إجراء جولة ثانية من التصويت لاختيار آلية من بين عشر آليات طرحتها البعثة لاختيار مناصب المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة وذلك بعدما فشل الفرقاء الليبيين في حسم الأسماء التي ستدير المرحلة الانتقالية.وتناقلت تأكيد مصر ثبات موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وللحقوق الوطنية الفلسطينية والحق في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفقًا للشرعية الدولية، وتشديدها على دعمها للجهود المبذولة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة من خلال انتخابات ديمقراطية.وأفادت صحف مصر بأن أعداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تجاوز ال ٦٦ مليون و 137 ألف إصابة، بينما تجاوز عدد الوفيات مليون و538 ألف حالة.// انتهى //09:41ت م0016

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