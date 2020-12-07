السعودية اليوم / الجيش المالي يعلن تدمير 6 أهداف إرهابية على الحدود مع النيجر وبوركينافاسو



باماكو 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت القوات المسلحة المالية تدمير 6 أهداف إرهابية في "بولكيسي" الواقعة على الحدود مع النيجر وبوركينافاسو.

واضافت القوات المسلحة المالية - في بيان، أنها صدت هجوما نُفذ من قبل إرهابيين.. لافتة إلى أن القوات ألحقت خسائر مادية وبشرية بالإرهابيين.

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07:37ت م

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