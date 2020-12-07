مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الاثنين 1442/4/22 هـ الموافق 2020/12/07 م واس

الأحد 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

05:49ت م

0197



www.spa.gov.sa/2165836 الأحد 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس05:49ت م0197

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