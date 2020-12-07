السعودية اليوم / المجلس العربي للطفولة يشارك في ندوة حول المساواة بين الجنسين



القاهرة 21 ربيع الأخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

شارك المجلس العربي للطفولة والتنمية في أعمال الندوة الإقليمية الافتراضية "المساواة بين الجنسين في أجندة التنمية المستدامة 2030" التي نظمها مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر"، وبرنامج الخليج العربي للتنمية أجفند، بمشاركة أعضاء الشبكة العربية للنوع الاجتماعي "أنجد"، وعدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.

وأوضح أمين عام المجلس الدكتور حسن البيلاوي، في كلمته اليوم خلال أعمال الندوة، أنه رغم عمل المجلس على تحقيق التنمية المستدامة، إلا أن جائحة

من جانبه أشار المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية "اجفند" ناصر القحطاني في كلمته، إلى أهمية دور المرأة باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية، داعياً إلى ضرورة استمرار العمل وفق شراكة فاعلة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بالقضاء على الفقر والجوع وتقديم الرعاية الصحية وتحقيق المساواة.

//انتهى//

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القاهرة 21 ربيع الأخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واسشارك المجلس العربي للطفولة والتنمية في أعمال الندوة الإقليمية الافتراضية "المساواة بين الجنسين في أجندة التنمية المستدامة 2030" التي نظمها مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر"، وبرنامج الخليج العربي للتنمية أجفند، بمشاركة أعضاء الشبكة العربية للنوع الاجتماعي "أنجد"، وعدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.وأوضح أمين عام المجلس الدكتور حسن البيلاوي، في كلمته اليوم خلال أعمال الندوة، أنه رغم عمل المجلس على تحقيق التنمية المستدامة، إلا أن جائحة كورونا عصفت بحقوق أكثر فئات المجتمعات الإنسانية ضعفاً، وبما أحرزته البشرية من تقدم تنموي في العقود الأخيرة، داعياً إلى الخروج من نفق الأزمة المظلم إلى الأمل من التعافي، وذلك من خلال التعاون والتساند الدولي القائم على تبني سياسات الاعتماد المتبادل ونبذ الحروب ومواجهة الارهاب العالمي.من جانبه أشار المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية "اجفند" ناصر القحطاني في كلمته، إلى أهمية دور المرأة باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية، داعياً إلى ضرورة استمرار العمل وفق شراكة فاعلة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بالقضاء على الفقر والجوع وتقديم الرعاية الصحية وتحقيق المساواة.//انتهى//02:43ت م0194

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